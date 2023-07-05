Паредес раскрыл первые слова Месси после победы в финале ЧМ-2022

Полузащитник Леандро Паредес раскрыл первые слова нападающего Лионеля Месси после триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Я обернулся и увидел, что Лео стоит на коленях. Я был первым, кто обнял его в статусе чемпиона мира. Это было потрясающе. Я закричал: «Мы – чемпионы мира!». На это Месси ответил: «Спасибо, я люблю вас», - передает слова Леандро портал Goal.com.

В финальном матче чемпионата мира Аргентина одержала победу над сборной Франции. В игровое время команды расписали ничью со счетом 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы были точнее – 4:2. Месси был признан лучшим игроком мундиаля.

Ди Мария вспомнил о речи Месси перед финалом ЧМ-2022