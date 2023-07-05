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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Паредес раскрыл первые слова Месси после победы в финале ЧМ-2022

05 Июля 2023 • 13:46 Комментировать

Полузащитник Леандро Паредес раскрыл первые слова нападающего Лионеля Месси после триумфа сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«Я обернулся и увидел, что Лео стоит на коленях. Я был первым, кто обнял его в статусе чемпиона мира. Это было потрясающе. Я закричал: «Мы – чемпионы мира!». На это Месси ответил: «Спасибо, я люблю вас», - передает слова Леандро портал Goal.com.

В финальном матче чемпионата мира Аргентина одержала победу над сборной Франции. В игровое время команды расписали ничью со счетом 3:3, а в серии пенальти южноамериканцы были точнее – 4:2. Месси был признан лучшим игроком мундиаля.

Ди Мария вспомнил о речи Месси перед финалом ЧМ-2022

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Леандро Паредес
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