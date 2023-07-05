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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

В Аргентине появилось самое большое граффити с Месси - 75 метров в высоту!

05 Июля 2023 • 04:48 Комментировать

«Золотая лихорадка» по поводу чемпионского титула в Катаре еще не закончилась в Аргентине - там продолжают отмечать и увековечивать память о знаменательном событии. В городе Санта-Фе появилось самое, безусловно, большое граффити с Лионелем Месси - высотой в 75 метров!

Его исполнил специализирующийся на уличной живописи Андрес Петроселли, который потратил на работу три месяца. Ширина произведения составляет срок метров. Впрочем, сам Петроселли уверяет - работа над граффити еще не закончена! И обещает к концу года закончить весь замысел.

Делу время, потехе час, как говорится!

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Сегодня, 05 Июля
04:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В Аргентине появилось самое большое граффити с Месси - 75 метров в высоту!
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