Деку назвал главный фактор победы Аргентины на чемпионате мира

Известный в прошлом португальский игрок Деку высказался относительно победы сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022, состоявшемся в Катаре в конце прошлого года.

«Аргентинцы стали победителями турнира благодаря Лионелю Месси. У Португалии было сильнее поколение игроков, но не было такого футболиста, как Лео», - передает слова Деку TR Sports.

В финальном матче чемпионата мира сборная Аргентины победила национальную команду Франции (3:3, 4:2 – по пенальти). Месси был признан лучшим футболистом мундиаля. 35-летний нападающий принял участие в семи встречах, записав на свой счет семь забитых мячей и три результативные передачи.