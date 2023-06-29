Ди Мария вспомнил о речи Месси перед финалом ЧМ-2022

Вингер сборной Аргентины Анхель ди Мария рассказал о мотивационной речи, которую нападающий Лионель Месси произнес перед финальным матчем чемпионата мира – 2022.

«Месси сказал меньше слов, чем перед финалом Копа Америка, однако у меня были слезы на глазах. Не от нервов, а от момента, который ты проживаешь. Такие моменты – самое крутое, что может произойти в карьере игрока», - передает слова Анхеля Tyc Sports.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины встречалась с командой Франции. Южноамериканцы победили «трёхцветных» (3:3, 4:2 – по пенальти) и стали трехкратными чемпионами мира.