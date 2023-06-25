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Повар Гекче оправдался за выходку после финала чемпионата мира

25 Июня 2023 • 22:47 Комментировать

Известный повар Нусрет Гекче прокомментировал инцидент после финального матча чемпионата мира в декабре прошлого года, когда он праздновал завоевание титула вместе с футболистами сборной Аргентинцы. Гекче обвинили в желании попиариться на чужом успехе.

- Я оказался на поле не для рекламы, это было просто мое желание, - заявил повар The Times.

Он добавил, что все шишки достались ему, хотя на поле рядом с ним было около тысячи человек. Гекче считает, что в его поступке нет ничего плохого, он ничего не украл и никого не ударил.

Напомним, что Гекче позировал на фото с игроками сборной Аргентины и даже поднимал вверх кубок мира, хотя это запрещено.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Нусрет Гекче
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