Месси: «Победа на ЧМ - отличное завершение карьеры»

Нападающий «Интер Майами» и сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о победе на чемпионате мира – 2022.

«Я реализовал самую важную свою цель – победил на чемпионате мира. Для меня коллективные победы всегда важнее индивидуальных успехов. Я реализовал свою мечту, это прекрасное завершение карьеры», - передает слова 36-летнего нападающего beln Sports.

На чемпионате мира Месси принял участие в семи матчах, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами. Он был признан лучшим игроком турнира.

В финале Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти).