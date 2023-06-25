Байдачный: «Месси практически самостоятельно выиграл чемпионат мира»

Российский специалист Александр Байдачный отметил вклад нападающего Лионеля Месси в победу сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022, который состоялся в конце прошлого года в Катаре.

«Месси - гений футбола. Все команды подстраивались под него, определял их игру тоже он. Лионель практически самостоятельно выиграл для страны ЧМ. Нация должна быть благодарна ему», - рассказал специалист в эфире радио «Движение».

В финальном матче чемпионата мира сборная Аргентины победила Францию (3:3, 4:2 по пенальти). В решающем матче Месси отметился двумя забитыми мячами. Он был признал лучшим игроком мундиаля.