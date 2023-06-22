Макаллистер вспомнил о речи Месси перед финалом ЧМ-2022

Хавбек сборной Аргентины Алексис Макаллистер вспомнил о речи лидера национальной команды Лионеля Месси перед финальным матчем чемпионата мира – 2022 против Франции.

«Лионель был тем, кто взял слово в раздевалке. Мы собрались все вместе, разговор был очень эмоциональным. По-моему, Эмилиано даже прослезился. Ты напитываешься мотивацией, когда играешь вместе с лучшим футболистом мира», - передает слова полузащитника All About Argentina.

Финал мундиаля завершился победой Аргентины (3:3, 4:2 по пенальти). По итогам турнира Месси был признан лучшим футболистом турнира.