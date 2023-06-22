Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Макаллистер вспомнил о речи Месси перед финалом ЧМ-2022

22 Июня 2023 • 10:53 Комментировать

Хавбек сборной Аргентины Алексис Макаллистер вспомнил о речи лидера национальной команды Лионеля Месси перед финальным матчем чемпионата мира – 2022 против Франции.

«Лионель был тем, кто взял слово в раздевалке. Мы собрались все вместе, разговор был очень эмоциональным. По-моему, Эмилиано даже прослезился. Ты напитываешься мотивацией, когда играешь вместе с лучшим футболистом мира», - передает слова полузащитника All About Argentina.

Финал мундиаля завершился победой Аргентины (3:3, 4:2 по пенальти). По итогам турнира Месси был признан лучшим футболистом турнира.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Алексис Макаллистер
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Июня
10:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Макаллистер вспомнил о речи Месси перед финалом ЧМ-2022
20 Июня
09:41 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе: «Я бы обменял хет-трик в финале ЧМ на простой гол и победу 1:0»
07:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси вспомнил о победе на ЧМ-2022 1
20 Мая
20:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бьелса: Месси выиграл чемпионат мира благодаря своему упрямству и терпению
17 Мая
20:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент AFA считает, что на ЧМ в Катаре мы видели лучшую версию Месси
07:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лугано: «Аргентине помогли выиграть чемпионат мира» 2
08 Апреля
07:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Примитивно и отвратительно: Чеферин осудил Мартинеса за жест с перчаткой 1
07:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент УЕФА: «Без Месси Аргентина не дошла бы до четвертьфинала чемпионата мира» 1
04 Апреля
08:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Федотов оценил вклад Скалони в победу сборной Аргентины на ЧМ-2022
01 Апреля
08:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Отаменди сделал себе татуировку с победой сборной Аргентины, Месси поблагодарил его
30 Марта
20:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эвра рассказал об эмоциях после финала ЧМ-2022
29 Марта
07:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси: «Я смог добиться всего в футболе» 1
27 Марта
20:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Даниэль Карвальо: «Почти вся Бразилия болела в финале ЧМ за Аргентину и Месси» 2
24 Марта
12:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Футболисты сборной Аргентины повторили жест Мартинеса с ЧМ-2022
11:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дибала рассказал, что чувствовал во время серии пенальти в финале чемпионата мира - 2022
Все новости
Рекомендуем