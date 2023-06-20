Мбаппе: «Я бы обменял хет-трик в финале ЧМ на простой гол и победу 1:0»

Форвард сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе поделился воспоминаниями о финальном матче чемпионата мира – 2022 против национальной команды Аргентины. В том матче 24-летний нападающий оформил хет-трик.

«В тот момент я не полностью понимал, что происходит. Я бы обменял тот хет-трик на какой-нибудь простой гол и победу со счетом 1:0. Мы хотели написать историю, было тяжело находиться в шаге от трофея и потерпеть неудачу. Это был особенный турнир, который олицетворяет весь сезон», - передает слова нападающего RMC Sport.

Финал завершился поражением Франции (3:3, 2:4 по пенальти). Мбаппе стал лучшим бомбардиром с восемью голами.