Месси вспомнил о победе на ЧМ-2022

Нападающий Лионель Месси посредством своих социальных сетей опубликовал пост, который посвятил победе на чемпионате мира – 2022. 18 июня было ровно полгода с момента триумфа «альбиселесте» на мундиале в Катаре.

«Прошло полгода. Эти шесть месяцев я продолжал думать о нашем триумфе, наслаждаюсь этим даже сейчас. Невозможно подвести итоги турнира при помощи картинок. Они просто не поместятся в альбом. Но я хочу делиться теми моментами, которые у меня в голове. Продолжаю вспоминать то, как сложно нам далась эта победа», - говорится в публикации 35-летнего форварда.

В финале Аргентина победила Францию в серии пенальти. Игровое время встречи завершилось вничью со счетом 3:3.