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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Стипиди: «Вы правда считаете, что Месси привёл Аргентину к победе на чемпионате мира?» эксклюзив

19 Июня 2023 • 15:08 Комментировать (3)

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира 2022 года.

- Вы правда считаете, что Месси на самом деле привёл Аргентину к победе на чемпионате мира? Ну это же смешно! У нас очень любят обсуждать судейство российских арбитров, после каждого тура слышны голоса спартаковских знатоков на эту тему. Но вы посмотрите, что творилось на чемпионате мира в Катаре, как тянули Аргентину за уши из группы вплоть до финала, как сделали её победителем. Ну что, все вокруг слепые, не видели, что ли? Сама организация турнира была на очень хорошем уровне, а судейство не выдерживало никакой критики.

Сегодня, 19 июня, сборная Аргентины проводит выездной товарищеский матч с командой Индонезии. Начало – в 15:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Товарищеский Матч Сборная Индонезии Павел Стипиди
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
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ингерман
19 Июня 2023 в 16:46
ай шмеци - ента абыкнавенный самазванец.. жалкая ничтожная личность.. скора пра ета гумно никто и не вспомнец.. уже никаму не интересен.. А-ха-ха-ха! )))
Alex1972
19 Июня 2023 в 15:36
Бедный Геша... Ему не "купили"... Бабок не хватило... Как же так?... Решил поднакопить в СА... А-ха-ха-ха...😄👍.
ингерман
19 Июня 2023 в 15:26
ай золотые слова.. повторяец то што мы и гов0рили и до чемпа и ва время.. чувак рубит фишку..)))
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