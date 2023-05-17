Президент AFA считает, что на ЧМ в Катаре мы видели лучшую версию Месси

Президент аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапия поделился комментарием о будущем нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

«Я хочу, что Месси не останавливался и продолжал играть. Мне кажется, на минувшем чемпионате мира в Катаре мы видели лучшую версию Лео. С каждой игрой он смотрелся все лучше. Месси выиграл ЧМ в 35 лет, обычно в этом возрасте люди тебе говорят, что твое время ушло», — заявил Тапия Ole.

Глава AFA добавил, что очень хотел бы увидеть Месси на предстоящем Кубке Америки и надеется на его участие в следующем чемпионате мира.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 20 голов и 19 ассистов в 38 матчах во всех турнирах.