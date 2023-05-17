Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Президент AFA считает, что на ЧМ в Катаре мы видели лучшую версию Месси

17 Мая 2023 • 20:44 Комментировать

Президент аргентинской ассоциации футбола (AFA) Клаудио Тапия поделился комментарием о будущем нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси. 

«Я хочу, что Месси не останавливался и продолжал играть. Мне кажется, на минувшем чемпионате мира в Катаре мы видели лучшую версию Лео. С каждой игрой он смотрелся все лучше. Месси выиграл ЧМ в 35 лет, обычно в этом возрасте люди тебе говорят, что твое время ушло», — заявил Тапия Ole.

Глава AFA добавил, что очень хотел бы увидеть Месси на предстоящем Кубке Америки и надеется на его участие в следующем чемпионате мира.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 20 голов и 19 ассистов в 38 матчах во всех турнирах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ Клаудио Тапия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Мая
20:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент AFA считает, что на ЧМ в Катаре мы видели лучшую версию Месси
07:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лугано: «Аргентине помогли выиграть чемпионат мира» 2
08 Апреля
07:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Примитивно и отвратительно: Чеферин осудил Мартинеса за жест с перчаткой 1
07:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент УЕФА: «Без Месси Аргентина не дошла бы до четвертьфинала чемпионата мира» 1
04 Апреля
08:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Федотов оценил вклад Скалони в победу сборной Аргентины на ЧМ-2022
01 Апреля
08:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Отаменди сделал себе татуировку с победой сборной Аргентины, Месси поблагодарил его
30 Марта
20:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эвра рассказал об эмоциях после финала ЧМ-2022
29 Марта
07:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси: «Я смог добиться всего в футболе» 1
27 Марта
20:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Даниэль Карвальо: «Почти вся Бразилия болела в финале ЧМ за Аргентину и Месси» 2
24 Марта
12:14 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Футболисты сборной Аргентины повторили жест Мартинеса с ЧМ-2022
11:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дибала рассказал, что чувствовал во время серии пенальти в финале чемпионата мира - 2022
09:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси рассказал о сбывшейся мечте
23 Марта
20:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эмилиано Мартинес: «Мбаппе — футболист высокого уровня»
22 Марта
08:53 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ибрагимович поставил оценку чемпионату мира - 2022
18 Марта
12:51 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игрок сборной Аргентины проклял Ло Чельсо, чтобы поехать на ЧМ-2022
Все новости
Рекомендуем