Лугано: «Аргентине помогли выиграть чемпионат мира»

Экс-футболист сборной Уругвая Диего Лугано, известный по выступлениям за стамбульский «Фенербахче», высказался о триумфе Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«У меня нет сомнений, что сборной Аргентины оказали помощь. Им помогли стать чемпионами. Четыре пенальти из пяти, которые назначили в пользу аргентинцев, их не было. Большое значение сыграл Месси, который является звездой мирового масштаба. Команда и сам Лионель воспользовались этим», - передает слова Лугано Invictos.

Напомним, что сборная Аргентины победила в финале чемпионата мира Францию (3:3, 4:2 – по пенальти). Месси был признан лучшим футболистом турнира.