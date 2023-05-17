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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Лугано: «Аргентине помогли выиграть чемпионат мира»

17 Мая 2023 • 07:53 Комментировать (2)

Экс-футболист сборной Уругвая Диего Лугано, известный по выступлениям за стамбульский «Фенербахче», высказался о триумфе Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«У меня нет сомнений, что сборной Аргентины оказали помощь. Им помогли стать чемпионами. Четыре пенальти из пяти, которые назначили в пользу аргентинцев, их не было. Большое значение сыграл Месси, который является звездой мирового масштаба. Команда и сам Лионель воспользовались этим», - передает слова Лугано Invictos.

Напомним, что сборная Аргентины победила в финале чемпионата мира Францию (3:3, 4:2 – по пенальти). Месси был признан лучшим футболистом турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Диего Лугано
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Комментарии (1)
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ингерман
17 Мая 2023 в 09:44
ясен-перец.. левые зм по логике тянут за собой и левый чм.. и ента шмеци будуть припаминать всегда.. А-ха-ха-ха! )))
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