«Примитивно и отвратительно: Чеферин осудил Мартинеса за жест с перчаткой

Президент УЕФА Александер Чеферин отреагировал на вызывающее празднование голкипером сборной Аргентины Эмилиано Мартинесом победы на чемпионате мира – 2022.

«Месси должен был что-то сказать Мартинесу. Нельзя было так задевать Мбаппе, ведь Лео играет с ним за одну команду. Для меня было непонятно, зачем Эмилиано высмеивал Килиана. Это выглядело очень неспортивно.

Жест с перчаткой – отвратительный эпизод. Чемпион мира не должен позволять себе такое. Покажи величие, а не то, что ты примитивен», - передает слова руководителя газета Marca.

В финале чемпионата мира – 2022 сборная Аргентины победила Францию в серии пенальти – 4:2. Игровое время матча завершилось вничью со счетом 3:3.