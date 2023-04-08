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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Президент УЕФА: «Без Месси Аргентина не дошла бы до четвертьфинала чемпионата мира»

08 Апреля 2023 • 07:05 Комментировать

Глава УЕФА Александер Чеферин оценил вклад нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси в победу «альбиселесте» на чемпионате мира – 2022. В решающем матче южноамериканцы одолели Францию.

«Если бы у Аргентины не было Месси, то они бы не дошли даже до ¼ финала мундиаля. Когда не знаешь, что делать на поле, нужно отдать мяч Лионелю. Как итог, Аргентина одержала заслуженную победу. В финальном матче они были лучше Франции», - передает слова руководителя ESPN.

Лионель стал лучшим футболистом прошедшего турнира. 35-летний нападающий отметился семью забитыми мячами и тремя результативными передчами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Александер Чеферин
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