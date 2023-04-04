Федотов оценил вклад Скалони в победу сборной Аргентины на ЧМ-2022

Наставник московского ЦСКА Владимир Федотов поделился мнением о работе главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони на чемпионате мира – 2022, прошедшем в Катаре.

«Побеждает команда, но её нужно организовать, естественно, это заслуга тренера. Думаю, все следили за сборной Аргентины на ЧМ-2022. Нужно было найти гармонию, что Скалони и удалось сделать», - заявил специалист в эфире программы «Футбол России».

Сборная Аргентины стала триумфатором чемпионата мира, победив в финале национальную команду Франции (3:3, 4:2 – по пенальти). Лучшим игроком турнира стал Лионель Месси с семью голами и тремя результативными передачами.