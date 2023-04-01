Отаменди сделал себе татуировку с победой сборной Аргентины, Месси поблагодарил его

Ветеран аргентинской сборной Николас Отаменди рещил сделать себе татуировку в честь победы национальной команды в чемпионате мира в Катаре, написав на своем теле дату этого замечательного события - 18.12.2022. Но не только - татуировка также отмечает и Лионеля Месси, который празднует триумф - в общем, настоящая роспись. Даже сам Месси не смог пройти мимо такого произведения искусства и в социальных сетях поблагодарил 35-летнего Отаменди.

- Я уже много видел разных любопытных креатур по этой победе, но когда это делает друг и партнер по команде Николас, это что-то особое. Тысячу раз «Спасибо», Ота, - написал в социальных сетях Месси.

Напомним, что сборная Аргентины в финале чемпионата мира обыграла сборную Франции.