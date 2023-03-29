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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси: «Я смог добиться всего в футболе»

29 Марта 2023 • 07:33 Комментировать

Форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси обратился с речью к тренерскому штабу и партнерам по национальной команде. Он поблагодарил их за победу на чемпионате мира в Катаре.

«Слава богу, что я смог добиться всего в футболе. Хочу поблагодарить своих партнеров за эти прекрасные чувства. Тренерскому штабу тоже огромное спасибо. Теперь я наслаждаюсь тем, чего достиг. Пока не знаю, как долго это будет длиться. Я очень люблю футбол», - цитирует 35-летнего нападающего Tyc Sports.

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира победила Францию (3:3, 4:2 – по пенальти). Месси стал лучшим игроком турнира с семью голами и тремя ассистами.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины ПСЖ
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