Месси: «Я смог добиться всего в футболе»

Форвард сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионель Месси обратился с речью к тренерскому штабу и партнерам по национальной команде. Он поблагодарил их за победу на чемпионате мира в Катаре.

«Слава богу, что я смог добиться всего в футболе. Хочу поблагодарить своих партнеров за эти прекрасные чувства. Тренерскому штабу тоже огромное спасибо. Теперь я наслаждаюсь тем, чего достиг. Пока не знаю, как долго это будет длиться. Я очень люблю футбол», - цитирует 35-летнего нападающего Tyc Sports.

Сборная Аргентины в финале чемпионата мира победила Францию (3:3, 4:2 – по пенальти). Месси стал лучшим игроком турнира с семью голами и тремя ассистами.