Дибала рассказал, что чувствовал во время серии пенальти в финале чемпионата мира - 2022

Форвард сборной Аргентины Пауло Дибала рассказал о своих ощущениях во время исполнения пенальти в финале чемпионата мира – 2022 против национальной команды Франции.

«В тот момент я был полон решимости. Знал, что буду делать. Тренер выпустил меня, и я знал, для чего он это сделал. Думал только о том, что нужно реализовать свою попытку. Я был хладнокровен, и все получилось», - передает слова нападающего Tyc Sports.

Напомним, что Аргентина победила Францию в серии послематчевых пенальти со счетом 4:2. Игровое время противостояния завершилось вничью – 3:3. «Альбиселесте» в третий раз в истории стали чемпионами мира.