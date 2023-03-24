Месси рассказал о сбывшейся мечте

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поблагодарил болельщиков за поддержку национальной команды.

«Мы должны сказать спасибо всем, кто поддерживает сборную. Мы всегда говорили о том, что приложим все усилия для победы на чемпионате мира. Это была моя мечта, отметить победу в родной стране с Кубком Америки и трофеем чемпионата мира», — приводит слова Месси пресс-служба аргентинской сборной.

Помимо этого, футболист отметил всех своих партнеров по сборной, которые сделали все возможное для победы, они тоже заслуживают уважения.

Напомним, в финале ЧМ-2022 сборная Аргентины одолела Францию (3:3, 4:2 по пен.), а 35-летний Месси был признан лучшим игроком турнира в Катаре.