Ибрагимович поставил оценку чемпионату мира - 2022

Звездный центрфорвард «Милана» Швеции Златан Ибрагимович высказался о чемпионате мира – 2022, состоявшемся в прошлом году в Катаре.

«Это был невероятный турнир. Организация на высшем уровне. Впечатления – 10 из 10. Матчи – супер, болельщики – тоже. Абсолютно все было на высшем уровне», - передает слова шведского нападающего SVT.

Мундиаль прошел в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. Триумфатором турнира стала сборная Аргентины, победившая в финальном поединке национальную команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). Лионель Месси был признан лучшим футболистом турнира, забил семь голов и отдав три ассиста.