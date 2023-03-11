Бензема - Дешаму: «Какая наглость, клоун»

Форвард мадридского «Реала» Карим Бензема отреагировал на слова главного тренера сборной Франции Дидье Дешама. Ранее специалист рассказал свою версию, почему нападающий не сыграл на чемпионате мира в Катаре.

Посредством своих социальных сетей 35-летний голеадор разместил пост с речью Дешама, который подписал двумя словами: «Какая наглость». Эту публикацию Бензема сопроводил эмодзи в виде клоуна.

По версии, озвученной Дешамом, форвард «Реала» по собственной инициативе покинул расположение национальной команды на чемпионате мира – 2022.

Франция стала вице-чемпионом мира, проиграв в финале Аргентине (3:3, 2:4 по пен.).