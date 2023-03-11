Дешам объяснил, почему Бензема не сыграл на ЧМ-2022

Наставник сборной Франции Дидье Дешам впервые дал комментарий по поводу пропуска нападающим «Реала» Каримом Бензема чемпионата мира – 2022.

«Мы лишились перед турниром важного футболиста. Карим был очень сильно огорчен, ведь мундиаль много значил для него. Согласно диагнозу, он мог вернуться к тренировкам не раньше 10 декабря. Тогда Бензема был разочарован, но ему пришлось смириться с этим. На следующий день он покинул расположение команды. Это выбор Карима, я его принимаю. Затем он сообщил мне, что уходит из сборной. В чем причина? Это нужно спросить у него», - цитирует тренера Le Parisien.

На ЧМ-2022 сборная Франции заняла второе место, проиграв в финале Аргентине (3:3, 2:4 по пенальти).