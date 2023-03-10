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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Эмилиано Мартинес назвал лучший сейв в своей карьере

10 Марта 2023 • 08:54 Комментировать

Страж ворот сборной Аргентины Эмилиано Мартинес вспомнил свой потрясающий сейв в концовке овертайма финала чемпионата мира – 2022 против команды Франции. Он спас команду после выхода один на один нападающего «трёхцветных» Рандаля Коло Муани.

«В том моменте я молился, чтобы мяч попал в меня. Я вытянул левую руку и ногу к ближней штанге и надеялся на спасение. В тот миг не отворачивал лицо, смотрел на соперника. Я был готов принять мяч в любое место, лишь бы только не в ворота. Наверное, это лучший сейв в моей карьере», - передает слова голкипера портал Goal.com.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины победила Францию в серии пенальти – 4:2. Игровое время завершилось вничью – 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес
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