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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Паредес — о победе на чемпионате мира: «Месси кричал: «Я вас люблю»

07 Марта 2023 • 13:38 Комментировать (1)

Полузащитник «Ювентуса» и сборной Аргентины Леандро Паредес поделился воспоминаниями о финальной игре чемпионата мира в Катаре, которая завершилась победой южноамериканской команды над Францией (3:3, 4:2 — пен).

Паредес вспомнил слова, которые произнёс лидер аргентинской сборной Лионель Месси сразу после победы.

«Когда Монтиэль забил победный мяч, я был рядом с Лео. Я кричал ему, что мы стали чемпионами мира, а он в ответ поблагодарил всех нас. Он кричал: «Я вас люблю», — цитирует Паредеса TyC Sports.

Паредес также отметил, для него огромная честь быть другом Месси, вместе с которым они выступали не только за сборную, но и за «ПСЖ».

Напомним, что эта победа на мундиале стала для Аргентины первой с 1986 года и третьей в истории. 35-летний Месси был признан лучшим игроком турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Леандро Паредес
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Комментарии (1)
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Alex1972
07 Марта 2023 в 14:30
Чего же боле...
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