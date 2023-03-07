Месси вспомнил о победе на ЧМ-2022

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси вспомнил о победе на чемпионате мира – 2022, состоявшемся в конце прошлого года в Катаре.

«Это было впечатляюще. Сложно передать словами. Победа на чемпионате мира была мечтой всей моей жизни, я рад разделить эту радость с народом Аргентины. Ждали, что празднования будут безумными, но не настолько. Этот момент навсегда останется в нашей памяти», - передает слова 35-летнего футболиста пресс-служба «ПСЖ».

В финале чемпионата мира Аргентина победила Францию (3:3, 4:2 – по пенальти). Месси стал лучшим игроком турнира, забил семь голов и сделав три ассиста.