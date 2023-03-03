Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Известно последнее желание Пеле перед смертью - оно адресовано Месси

03 Марта 2023 • 10:26 Комментировать

Стало известно последнее желание легендарного бразильского нападающего Пеле перед смертью. Об этом рассказала его дочь Кели Кристина Насименто.

В своих социальных сетях женщина сообщила, что «Король футбола» во время нахождения в больнице пожелал сборной Аргентины победы на чемпионате мира – 2022. Это он сделал после того, как национальная команда проиграла Хорватии в четвертьфинале.

«Кубок мира должен уехать в Южную Америку. Должна победить Аргентина. Месси заслужил это», - передала слова своего отца женщина.

В финале Аргентине противостояла Франция. Месси и компания победили команду Дидье Дешами в напряженном матче – 3:3, 4:2 по пенальти.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Пеле Лионель Месси Сборная Аргентины
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 03 Марта
09:40 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартинес: «Я поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира»
02 Марта
12:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси подготовил оригинальный подарок игрокам сборной Аргентины 4
08:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Де Пауль рассказал, как Месси оскорбил его на ЧМ-2022
06:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Благородная инициатива Модрича - пожертвовал памятной футболкой ради пострадавших от землетрясения
01 Марта
20:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дивеев: «Уверен, что мы вышли бы на чемпионат мира в Катаре»
28 Февраля
09:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони прокомментировал получение награды The Best
01:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мбаппе высказался о вручении Месси награды лучшему игроку года 5
01:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси высказался после получения награды лучшему игроку 2022 года 1
00:15 · Чемпионат мира 2022 по футболу
С момента дебюта за сборную Аргентины Эмилиано Мартинес завоевал больше трофеев, чем проиграл матчей 3
26 Февраля
16:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Максименко высказался о поведении Мартинеса после финала ЧМ-2022
25 Февраля
08:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эмилиано Мартинес назвал игрока, который принёс Аргентине победу на ЧМ-2022
00:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кьеллини признался, что перешёл в «Лос-Анджелес» из-за непопадания сборной Италии на ЧМ-2022
24 Февраля
07:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Вратарь-богатырь раскаялся - Эмилиано Мартинес признал, что ему стыдно за свой жест на Кубке мира
22 Февраля
18:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чорлука: «Хорватия старалась играть в футбол, а Россия – нет»
21 Февраля
17:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Надаль – о награде лучшему спортсмену 2022 года: «Лео Месси, ты это заслужил» 1
Все новости
Рекомендуем