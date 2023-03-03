Известно последнее желание Пеле перед смертью - оно адресовано Месси

Стало известно последнее желание легендарного бразильского нападающего Пеле перед смертью. Об этом рассказала его дочь Кели Кристина Насименто.

В своих социальных сетях женщина сообщила, что «Король футбола» во время нахождения в больнице пожелал сборной Аргентины победы на чемпионате мира – 2022. Это он сделал после того, как национальная команда проиграла Хорватии в четвертьфинале.

«Кубок мира должен уехать в Южную Америку. Должна победить Аргентина. Месси заслужил это», - передала слова своего отца женщина.

В финале Аргентине противостояла Франция. Месси и компания победили команду Дидье Дешами в напряженном матче – 3:3, 4:2 по пенальти.