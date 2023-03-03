Мартинес: «Я поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира»

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес вспомнил о словах, которые он сказал лидеру национальной команды Лионелю Месси после финального матча чемпионата мира в Катаре, в котором аргентинцы обыграли Францию (3:3, 4:2 — пен).

«Сначала я поблагодарил Месси за то, что он сделал меня чемпионом мира. Люди не знают, как он любит сборную и что он значит для команды. Он относится ко всем одинаково», — цитирует Мартинеса TyC Sports.

Отметим, что сборная Аргентины выиграла мундиаль впервые с 1986 года. Месси, забивший семь голов в семи играх, был признан лучшим игроком турнира, а Мартинес — лучшим вратарём.