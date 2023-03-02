Месси подготовил оригинальный подарок игрокам сборной Аргентины

Нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси подготовил подарки для партнеров по национальной команде. Как информирует The Sun, 35-летний капитан оформил заказ на 35 золотых iPhone, которые вручит всем причастным к триумфу «альбиселесте» на чемпионате мира в Катаре.

На гаджетах буду выгравированы имена игроков, номера и эмблема сборной Аргентины. Общая стоимость такого подарка составила 175 тысяч фунтов.

Напомним, что в финальном матче мундиаля-2022 сборная Аргентины отпраздновала победу над командой Франции (3:3, 4:2 – по пенальти). Месси стал лучшим футболистом турнира, отметившись семью голами и тремя ассистами.