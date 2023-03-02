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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Де Пауль рассказал, как Месси оскорбил его на ЧМ-2022

02 Марта 2023 • 08:34 Комментировать

Опорный полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль рассказал о том, как во время чемпионата мира – 2022 капитан национальной команды Лионель Месси назвал его «придурком».

«После проигрыша в первом туре Саудовской Аравии (1:2) я написал на листике бумаги в комнате Лео, что 18 декабря мы станем чемпионами мира. Не смог сдержаться и рассказал ему об этом после выхода в четвертьфинал. Думал, он обрадуется, но на это Месси ответил: «Зачем ты рассказал? Вот ты придурок! Теперь я знаю об этом», - передает слова Родриго Tyc Sports.

В финале чемпионата мира Аргентина в напряженном матче отпраздновала победу над Францией (3:3, 4:2 – по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Родриго де Пауль
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