Де Пауль рассказал, как Месси оскорбил его на ЧМ-2022

Опорный полузащитник сборной Аргентины Родриго де Пауль рассказал о том, как во время чемпионата мира – 2022 капитан национальной команды Лионель Месси назвал его «придурком».

«После проигрыша в первом туре Саудовской Аравии (1:2) я написал на листике бумаги в комнате Лео, что 18 декабря мы станем чемпионами мира. Не смог сдержаться и рассказал ему об этом после выхода в четвертьфинал. Думал, он обрадуется, но на это Месси ответил: «Зачем ты рассказал? Вот ты придурок! Теперь я знаю об этом», - передает слова Родриго Tyc Sports.

В финале чемпионата мира Аргентина в напряженном матче отпраздновала победу над Францией (3:3, 4:2 – по пенальти).