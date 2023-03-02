Благородная инициатива Модрича - пожертвовал памятной футболкой ради пострадавших от землетрясения

Разрушительные землетрясения в Турции и Сирии потрясли мир и навсегда изменили жизни миллионов людей. Многие известные люди отреагировали на произошедшее, среди них и Лука Модрич - хорватский обладатель «Золотого мяча» в 2018 году, когда он сыграл в финале чемпионата мира.

Как уточняет итальянское новостное агентство ITASportPress, Лука Модрич лично явился в посольство Турции в Загребе, хорватской столице, и подарил футболку, в которой сыграл в матче за третье место в минувшем чемпионате мира в Катаре против сборной Марокко.

Теперь она будет продана на аукционе с целью сбора средств и помощи пострадавшим.