Дивеев: «Уверен, что мы вышли бы на чемпионат мира в Катаре»

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев оценил перспективы сборной России выйти на катарский чемпионат мира по футболу.

«Когда смотрел чемпионат мира, у меня были мысли, что я тоже мог бегать в Катаре. Уверен, что мы вышли бы на чемпионат мира, и в самом Катаре чего-нибудь смогли бы показать», — заявил игрок российской национальной команды в интервью «Чемпионату». Дивеев также отметил, что не хотел бросить футбол после отстранения, выразив надежду на то, что всё как можно быстрее вернётся.

Напомним, что из-за дисквалификации РФС подопечные Валерия Карпина не приняли участие в стыковых матчах на катарский мундиаль, победителем из которых вышла сборная Польши.