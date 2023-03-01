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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дивеев: «Уверен, что мы вышли бы на чемпионат мира в Катаре»

01 Марта 2023 • 20:36 Комментировать

Защитник столичного ЦСКА Игорь Дивеев оценил перспективы сборной России выйти на катарский чемпионат мира по футболу.

«Когда смотрел чемпионат мира, у меня были мысли, что я тоже мог бегать в Катаре. Уверен, что мы вышли бы на чемпионат мира, и в самом Катаре чего-нибудь смогли бы показать», — заявил игрок российской национальной команды в интервью «Чемпионату». Дивеев также отметил, что не хотел бросить футбол после отстранения, выразив надежду на то, что всё как можно быстрее вернётся.

Напомним, что из-за дисквалификации РФС подопечные Валерия Карпина не приняли участие в стыковых матчах на катарский мундиаль, победителем из которых вышла сборная Польши.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Чемпионат Мира Чм-2022 Игорь Дивеев
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