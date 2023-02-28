Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал получение награды The Best как лучшему наставнику 2022 года.

«Хочу поблагодарить всех причастных за эту награду. Это заслуга всех футболистов сборной. Спасибо парням, без них бы ничего этого не было. Бесконечно благодарен им. Команда заставила страну гордиться нами. Очень радостно видеть людей счастливыми. Огромное спасибо моим близким. Благодаря им я сейчас там, где нахожусь», - передает слова специалиста RMC Sport.

Напомним, что Лионель Месси был признан лучшим футболистом года, а Эмилиано Мартинес – лучшим голкипером.