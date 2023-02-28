С момента дебюта за сборную Аргентины Эмилиано Мартинес завоевал больше трофеев, чем проиграл матчей

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес стал олицетворением успеха команды.

30-летний игрок «Астон Виллы» дебютировал за национальную команду своей страны в июне 2021 года, вскоре став победителем Кубка Америки, а затем выиграв «финалиссиму» и, что самое главное, чемпионат мира в Катаре. При этом, что примечательно, с Мартинесом в воротах аргентинцы потерпели лишь одно поражение в официальных матчах.

Сегодня Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером 2022 года по версии ФИФА. По итогам катарского мундиаля он также получил «Золотую перчатку» – награду лучшему вратарю турнира.