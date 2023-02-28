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Скалони назван лучшим тренером 2022 года – он обошёл Гвардиолу и Анчелотти

28 Февраля 2023 • 00:04 Комментировать (1)

Рулевой сборной Аргентины Лионель Скалони признан лучшим тренером прошлого года по версии ФИФА.

44-летний специалист привёл аргентинскую национальную команду к первому с 1986 года триумфу на чемпионате мира.

«Нет ничего лучше, чем осчастливить всю свою страну, – делится впечатлениями Скалони на церемонии The Best после получения награды. – Я благодарен всем 26 игрокам, которые привели нас к славе. Всего этого не было бы без них», – сказал наставник.

Напомним, что на приз лучшему тренеру 2022 года также претендовали Карло Анчелотти из мадридского «Реала» и Хосеп Гвардиола из «Манчестер Сити».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Манчестер Сити Сборная Аргентины Хосеп Гвардиола Лионель Скалони
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Комментарии (1)
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Alex1972
28 Февраля 2023 в 01:07
Чё то развелось этих Лео... Хе..
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