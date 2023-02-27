Мартинес – лучший вратарь 2022 года по версии ФИФА

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил награду лучшему вратарю прошедшего года.

30-летний футболист стал чемпионом мира в составе национальной команды своей страны, а также получил «Золотую перчатку» мундиаля. Коллекция личных наград Мартинеса пополнилась ещё одним призом – званием лучшего вратаря 2022 года по версии ФИФА.

«Триумф на чемпионате мира – это нечто прекрасное для всей Аргентины. Мы очень горды, у нас невероятная связь с нашим народом», – заявил игрок «Астон Виллы» на церемонии The Best.

В Катаре Эмилиано Мартинес провёл на поле семь матчей, пропустив восемь голов.