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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Мартинес – лучший вратарь 2022 года по версии ФИФА

27 Февраля 2023 • 23:46 Комментировать
Астон Вилла
...
Кристал Пэлас
04.03 18:00

Голкипер «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес получил награду лучшему вратарю прошедшего года.

30-летний футболист стал чемпионом мира в составе национальной команды своей страны, а также получил «Золотую перчатку» мундиаля. Коллекция личных наград Мартинеса пополнилась ещё одним призом – званием лучшего вратаря 2022 года по версии ФИФА.

«Триумф на чемпионате мира – это нечто прекрасное для всей Аргентины. Мы очень горды, у нас невероятная связь с нашим народом», – заявил игрок «Астон Виллы» на церемонии The Best.

В Катаре Эмилиано Мартинес провёл на поле семь матчей, пропустив восемь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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