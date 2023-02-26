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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Максименко высказался о поведении Мартинеса после финала ЧМ-2022

26 Февраля 2023 • 16:12 Комментировать

Голкипер столичного «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о поведении Эмилиано Мартинеса во время и после финала ЧМ-2022.

«Я начал смотреть финал с дополнительного времени, поскольку не сразу смог найти трансляцию на отдыхе. Мартинес — красавчик! Сделать такой сейв в самой концовке игры. С его поведением другая история: мне бы даже в голову не пришло так поступить», — рассказал вратарь, чьи слова приводит пресс-служба клуба. Тем не менее Максименко отметил, что аргентинцы являются эмоциональными людьми.

Напомним, что по итогам катарского мундиаля Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером турнира, выиграв золото чемпионата мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Эмилиано Мартинес Александр Максименко
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