Максименко высказался о поведении Мартинеса после финала ЧМ-2022

Голкипер столичного «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о поведении Эмилиано Мартинеса во время и после финала ЧМ-2022.
«Я начал смотреть финал с дополнительного времени, поскольку не сразу смог найти трансляцию на отдыхе. Мартинес — красавчик! Сделать такой сейв в самой концовке игры. С его поведением другая история: мне бы даже в голову не пришло так поступить», — рассказал вратарь, чьи слова приводит пресс-служба клуба. Тем не менее Максименко отметил, что аргентинцы являются эмоциональными людьми.
Напомним, что по итогам катарского мундиаля Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером турнира, выиграв золото чемпионата мира.
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