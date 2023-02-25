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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Эмилиано Мартинес назвал игрока, который принёс Аргентине победу на ЧМ-2022

25 Февраля 2023 • 08:32 Комментировать

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал, кого считает лучшим футболистом финала чемпионата мира – 2022.

«Мы добились успеха командными действиями. Коллектив всячески старался помогать Лионелю Месси, а ди Мария в решающем матче был лучшим на поле. Команде нужны такие футболисты, которые могут выделяться в решающих играх. Когда Анхель уходил с поля, я аплодировал ему. Считаю, что именно он принес нам победу в финале. Он был лучшим», - передает слова Эмилиано ESPN.

В финале мундиаля сборная Аргентины победила команду Франции (3:3, 4:2 – по пенальти). По итогам чемпионата мира Месси был признан лучшим игроком турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Анхель Ди Мария Эмилиано Мартинес
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