Вратарь-богатырь раскаялся - Эмилиано Мартинес признал, что ему стыдно за свой жест на Кубке мира

Голкипер аргентинской сборной и английской «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес признал, что ему стыдно за свой жест после вручения награды за победу на чемпионате мира. Мартинес тогда поднес символическую перчатку к паху, показывая недоброжелателям примерно то же самое, что устно сказал после матча с Уэльсом двадцать лет тому назад Вадим Евсеев. Однако сейчас он переосмыслил свое поведение, в этом он признался в интервью американскому изданию ESPN.

- Это была глупая выходка, но я думаю, что это единственное, за что мне стыдно и чем я не могу гордиться на чемпионате мира, - заявил Мартинес.