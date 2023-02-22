Чорлука: «Хорватия старалась играть в футбол, а Россия – нет»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением об исходе решающего матча отбора на ЧМ-2022 между Хорватией и Россией.

«Окей, Кудряшов забил сам, но мы были сильнее. Погода играла нам не на пользу, мы создавали моменты. Мы старались играть в футбол, а вы – нет. По лицам российских игроков было видно, что им что-то мешает, чтобы расслабиться. И мы это, конечно, использовали», – заявил вице-чемпион мира в интервью «Чемпионату».

По его мнению, при хорошей погоде подопечные Златко Далича смогли бы забить четыре-пять голов, поскольку сборная России очень боялась играть. Чорлука считает, что команду Валерия Карпина в решающий момент отбора подвела психология.

Напомним, что в ноябре 2021 года Хорватия обыграла Россию с минимальным счётом, выйдя на итоговое первое место в группе квалификации на катарский мундиаль.