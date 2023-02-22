Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Чорлука: «Хорватия старалась играть в футбол, а Россия – нет»

22 Февраля 2023 • 18:22 Комментировать

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука поделился мнением об исходе решающего матча отбора на ЧМ-2022 между Хорватией и Россией.

«Окей, Кудряшов забил сам, но мы были сильнее. Погода играла нам не на пользу, мы создавали моменты. Мы старались играть в футбол, а вы – нет. По лицам российских игроков было видно, что им что-то мешает, чтобы расслабиться. И мы это, конечно, использовали», – заявил вице-чемпион мира в интервью «Чемпионату».

По его мнению, при хорошей погоде подопечные Златко Далича смогли бы забить четыре-пять голов, поскольку сборная России очень боялась играть. Чорлука считает, что команду Валерия Карпина в решающий момент отбора подвела психология.

Напомним, что в ноябре 2021 года Хорватия обыграла Россию с минимальным счётом, выйдя на итоговое первое место в группе квалификации на катарский мундиаль. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Хорватии Ведран Чорлука
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Февраля
18:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чорлука: «Хорватия старалась играть в футбол, а Россия – нет»
21 Февраля
17:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Надаль – о награде лучшему спортсмену 2022 года: «Лео Месси, ты это заслужил» 1
08:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Бракамонте высказался о поведении Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022
15 Февраля
09:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Абидаль — о чемпионате мира: «Получилось отличное завершение «истории Месси»
14 Февраля
21:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Пике: «Я не следил за ЧМ-2022 – мне нужен был перерыв»
12:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Альба ответил, заслуженно ли Месси стал чемпионом мира
13 Февраля
15:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Маркиньос рассказал, как пережил незабитый пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022
12 Февраля
09:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Экс-игрок «Спартака» Пареха высказался о победе Месси на ЧМ-2022
11 Февраля
15:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эмилиано Мартинес — о сейве в финале чемпионата мира: «Я заставил Коло-Муани пробить туда, куда мне было нужно»
10 Февраля
22:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лаутаро Мартинес: «Месси советовал мне отдохнуть»
13:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фелиш рассказал, как Роналду отреагировал на перевод в запас на ЧМ-2022
01:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Габулов: «Спокойно отношусь к тренерам, которые не играли в футбол»
08 Февраля
23:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Алехандро Гомес признался, что сборная Аргентины праздновала вылет Бразилии от Хорватии на ЧМ-2022 1
20:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В ФИФА назвали кандидатов на звание лучшего вратаря 2022 года 4
05:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аймар: «Сборная Аргентины объединяет людей»
Все новости
Рекомендуем