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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Бракамонте высказался о поведении Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022

21 Февраля 2023 • 08:50 Комментировать

Бывший аргентинский форвард Эктор Бракамонте высказался о поведении соотечественника Эмилиано Мартинеса во время чемпионата мира – 2022, состоявшегося в прошлом году в Катаре.

«Поведение Мартинеса - это смесь шутки и правды. Эта ситуация начиналась еще на Кубке Америки. Футболисты слышат только негативные новости. Тот же Месси 14 лет слушал, какой он плохой», - поведал Эктор на ютуб-канале «Блогбастер».

Напомним, что сборная Аргентины стала триумфатором чемпионата мира, победив в финальном матче команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). По итогам мундиаля Мартинеса признали лучшим вратарем турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Эктор Бракамонте Эмилиано Мартинес
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