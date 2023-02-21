Бракамонте высказался о поведении Эмилиано Мартинеса на ЧМ-2022

Бывший аргентинский форвард Эктор Бракамонте высказался о поведении соотечественника Эмилиано Мартинеса во время чемпионата мира – 2022, состоявшегося в прошлом году в Катаре.

«Поведение Мартинеса - это смесь шутки и правды. Эта ситуация начиналась еще на Кубке Америки. Футболисты слышат только негативные новости. Тот же Месси 14 лет слушал, какой он плохой», - поведал Эктор на ютуб-канале «Блогбастер».

Напомним, что сборная Аргентины стала триумфатором чемпионата мира, победив в финальном матче команду Франции (3:3, 4:2 по пенальти). По итогам мундиаля Мартинеса признали лучшим вратарем турнира.