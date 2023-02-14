Альба ответил, заслуженно ли Месси стал чемпионом мира

Испанский защитник Жорди Альба, который выступает за каталонскую «Барселону», поделился мнением о победе сборной Аргентины на чемпионате мира – 2022.

«После вылета сборной Испании все футбольные болельщики хотели, чтобы Лионель Месси стал победителем мундиаля. Лео заслужил это за все, что он перенес. Он заслуженно стал чемпионом мира», - передает слова футболиста Mundo Deportivo.

Напомним, что сборная Аргентины в финале чемпионата мира встречалась с национальной командой Франции. «Альбиселесте» победили в серии послематчевых пенальти – 4:2. Игровое время завершилось вничью со счетом 3:3. По итогам мундиаля Месси был признан лучшим игроком турнира.