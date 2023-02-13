Маркиньос рассказал, как пережил незабитый пенальти в четвертьфинале ЧМ-2022

Защитник «ПСЖ» и сборной Бразилии Маркиньос вспомнил свой незабитый пенальти в матче 1/4 финала чемпионата мира – 2022 в ворота Хорватии (1:1, 2:4 по пен.).

Маркиньос сказал в интервью Le Parisien, что у него до сих пор перед глазами этот момент, в течение нескольких дней после этого было очень тяжело. Футболист признался, что после промаха он перестал что-либо слышать, была просто картинка, но без звука. Легче стало только через неделю, когда вернулся к тренировкам и стал проводить время со своей семьей, рассказал защитник.

На чемпионате мира в Катаре Маркиньос сыграл в пяти матчах и не отметился результативными действиями.