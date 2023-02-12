Экс-игрок «Спартака» Пареха высказался о победе Месси на ЧМ-2022

Известный аргентинский экс-футболист Николас Пареха, поигравший в чемпионате России за московский «Спартак», высказался о победе соотечественника Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022.

«Месси заслужил выиграть ЧМ. Это единственный титул, которого ему недоставало. Для меня он лучший игрок в истории. Очень рад за него. Это было невероятное счастье для всей страны», - передает слова южноамериканца Metaratings.ru.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины победила команду Франции (3:3, 4:2 - по пенальти). По итогам мундиаля 35-летнего Месси признали лучшим футболистом турнира.