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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Экс-игрок «Спартака» Пареха высказался о победе Месси на ЧМ-2022

12 Февраля 2023 • 09:25 Комментировать

Известный аргентинский экс-футболист Николас Пареха, поигравший в чемпионате России за московский «Спартак», высказался о победе соотечественника Лионеля Месси на чемпионате мира – 2022.

«Месси заслужил выиграть ЧМ. Это единственный титул, которого ему недоставало. Для меня он лучший игрок в истории. Очень рад за него. Это было невероятное счастье для всей страны», - передает слова южноамериканца Metaratings.ru.

В финале чемпионата мира сборная Аргентины победила команду Франции (3:3, 4:2 - по пенальти). По итогам мундиаля 35-летнего Месси признали лучшим футболистом турнира.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины Николас Пареха
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