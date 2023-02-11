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Эмилиано Мартинес — о сейве в финале чемпионата мира: «Я заставил Коло-Муани пробить туда, куда мне было нужно»

11 Февраля 2023 • 15:46 Комментировать

Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес рассказал о спасении, которое он совершил в финальной игре чемпионата мира против Франции, отбив удар нападающего «трёхцветных» Рандаля Коло-Муани.

По словам южноамериканского голкипера, он сам вынудил французского форварда пробить туда, куда ему было нужно. Как признался Мартинес, этому он научился во время многолетних тренировок с сильнейшими нападающими мира.

«После рикошета мяч немного странно себя повёл, и я почувствовал, что Коло-Муани может пробить с лёта. Я тогда выбежал так, чтобы намеренно оставить немного места слева от себя, у ближней штанги. Когда он нанёс удар, я откинул левую руку и левую ногу, чтобы закрыть угол», — цитирует Мартинеса France Football.

Напомним, Аргентина обыграла Францию (3:3, 4:3 — пен) и впервые с 1986 года выиграла мундиаль. Лучшим вратарём турнира был признан именно Мартинес.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Эмилиано Мартинес Рандаль Коло-Муани
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