Лаутаро Мартинес: «Месси советовал мне отдохнуть»

Нападающий миланского «Интера» Лаутаро Мартинес рассказал, в каком состоянии выступал на чемпионате мира в Катаре.

В декабре 25-летний футболист стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, однако его игра на турнире для многих стала разочарованием. Сам Лаутаро признался, что находился не в лучшем физическом состоянии: «Месси говорил мне, что я должен отдохнуть и продолжить лечение, но я хотел сделать всё возможное для команды, несмотря на боль. Последний матч за «Интер» перед чемпионатом мира был для меня сплошным страданием из-за сильной боли», – поведал в интервью ESPN форвард, вспоминая триумф сборной Аргентины.