Фелиш рассказал, как Роналду отреагировал на перевод в запас на ЧМ-2022

Форвард сборной Португалии Жоау Фелиш вспомнил о переводе Криштиану Роналду в запас по ходу недавнего чемпионата мира – 2022, состоявшегося в Катаре.

«Было удивительно наблюдать за тем, что Криштиану сидит в запасе. Ненормально видеть его в списке резервистов. Но это было решение тренерского штаба. Роналду нормально на это отреагировал, ведь мы были единым коллективом. Он был очень добр ко всем, его реакция положительно отразилась на команде», - передает слова нападающего AS.

Напомним, что сборная Португалии дошла на мундиале до стадии ¼ финала, где потерпела поражение от Марокко со счетом 0:1.