Габулов: «Спокойно отношусь к тренерам, которые не играли в футбол»

В футболе всегда было чуть скептическое отношение к тренерам, которые в прошлом не играли в футбол, несмотря на то, что местами они действуют весьма успешно. Примеры того - бывший тренер питерского «Зенита» Андре Виллаш-Боаш, а также Леонид Слуцкий.

Бывший голкипер российской сборной Владимир Габулов дал понять, что лично он никакого скептицизма к подобным специалистам не испытывает.

- Лично я спокойно отношусь к тренерам, которые не играли в футбол. Все зависит от индивидуальных возможностей специалиста. Насколько он склонен к прогрессу и насколько он погружен во все нюансы подготовки управления командой, - цитирует слова Габулова «Рейтинг Букмекеров».