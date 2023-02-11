Российский эксперт Александр Тарханов в эксклюзивном интервью «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением, кто стал лучшим тренером 2022 года.

Сегодня, 9 февраля, Международная федерация футбола (ФИФА) назвала претендентов на премию «Лучший тренер 2022 года»: Карло Анчелотти («Реал»), Лионель Скалони (сборная Аргентины) и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»). Победитель будет объявлен 27 февраля в Париже на специальной церемонии.

«Я думаю, Скалони должен стать лучшим тренером 2022 года. Он выиграл чемпионат мира в Катаре, поэтому и лучший. Кто с ним может конкурировать? Я скажу, что Анчелотти, он и чемпионат, и Лигу чемпионов выиграл», — сказал Тарханов.

Скалони привёл сборную Аргентины к победе на чемпионате мира в Катаре. Ранее команда побеждала на ЧМ в 1986 году. «Реал» Карло Анчелотти в сезоне-2021/22 победил в чемпионате Испании, Суперкубке страны, выигрывал Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА.