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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Аймар: «Сборная Аргентины объединяет людей»

08 Февраля 2023 • 05:56 Комментировать

Бывший нападающий «Валенсии» и сборной Аргентины Пабло Аймар высказался о национальной команде своей страны. Он считает, что «альбиселесте» объединяют людей.

«Аргентинская сборная объединяет людей. Я знаю случаи, когда люди, которые долгое время не общались между собой, затем собирались вместе, чтобы поддержать сборную в финале Кубка Америки. После победы они радостно обнимались. Наша сборная по-настоящему объединяет», - передает слова Аймара Sport.es.

Напомним, что сборная Аргентины выиграла чемпионат мира – 2022, состоявшийся в Катаре. В финале южноамериканцы одолели Францию (3:3, 4:2 – по пенальти).

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Пабло Аймар
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